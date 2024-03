Praxedes e David comemoram um dos gols do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 30/03/2024 19:30

Rio - O Vasco derrotou o Volta Redonda por 2 a 0, em jogo-treino realizado em São Januário, na tarde deste sábado (30). Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por David e Clayton.

Ramón Díaz iniciou o amistoso com Keiller; Paulo Henrique, Medel, Maicon, Léo e Victor Luis; Mateus Carvalho, Sforza e Payet; Adson e Vegetti. No segundo tempo, o argentino realizou algumas alterações e poupou alguns atletas.

David abriu o placar com um belo chute da entrada da grande área no ângulo do goleiro do Volta Redonda. Depois, após lançamento de Praxedes, Clayton ampliou o placar na saída do goleiro.

Sem entrar em campo por 20 dias, o Vasco aproveita o período para recuperar a forma física do elenco em uma intertemporada. A equipe de Ramón Díaz volta a campo somente na segunda semana de abril para enfrentar o Grêmio, pela estreia no Brasileirão.