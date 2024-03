Payet com os presidentes Lula e Macron - Reprodução / GloboNews

Publicado 28/03/2024 17:15

Rio - O meia Payet, do Vasco, participou de um jantar com o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, na última quarta (28), em São Paulo. O francês aproveitou para presentear os dois governantes com uma camisa do Cruz-Maltino.

O camisa 10 treinou na quarta, mas foi liberado dos treinos desta quinta com aval da diretoria, e viajou para São Paulo. Payet foi convidado pelo consulado da França como representante esportivo e cultura do país no Brasil. Além dele, o evento contou com a presença de outros franceses que residem no país.



Após o jantar na capital paulista, Payet, Lula e Macron participaram de um evento nesta quinta (28), no Itamaraty, em Brasília.

Sem entrar em campo por 20 dias, o Vasco aproveita o período para recuperar a forma física do elenco em uma intertemporada realizada em Atibaia-SP. A equipe de Ramón Díaz volta a campo somente na segunda semana de abril para enfrentar o Grêmio, pela estreia no Brasileirão.