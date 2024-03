Barbosa é o maior goleiro da história do Vasco - Reprodução

Barbosa é o maior goleiro da história do VascoReprodução

Publicado 27/03/2024 14:02

Moacyr Barbosa, maior goleiro da história do Vasco, completaria 103 anos de vida. Desde o início do dia, o clube carioca prestou homenagens ao ídolo, que dá nome ao CT do clube, com publicação nas redes sociais. Hoje celebramos o nome do maior goleiro da história do #VascoDaGama: Moacyr Barbosa, que nasceu há 103 anos.



431 jogos

Intercontinental de 53

Sul-Americano de 48

Rio-São Paulo de 58

6 Cariocas



O eterno símbolo de meta vascaína também nomeia o nosso CT. pic.twitter.com/3hWQseXs1J — São Januário (@saojanuario) March 27, 2024 Rio - Nesta quarta-feira (27),. Desde o início do dia, o clube carioca prestou homenagens ao ídolo, que dá nome ao CT do clube, com publicação nas redes sociais.

Ao todo, Barbosa coleciona 431 jogos com a camisa do Vasco. Multicampeão em São Januário, participou do título sul-americano de 1948, que transformou o Cruz-maltino no primeiro clube na história do continente. Também conquistou seis vezes o Campeonato Carioca, o Torneio Rivadávia Corrêa Meyer de 1953 e o Rio-São Paulo de 58.

Tereza Borba, considerada a filha que Barbosa não teve, também fez questão de prestar homenagem ao ex-goleiro.

"Para mim, ele foi um grande herói da resistência. Ele é um grande exemplo de vida. Todos sabem que sou a sua filha de coração e que prometi pra ele que lutaria por sua memória até o fim dos meus dias. Ele me deixou de herança o amor pela cruz de malta o nosso Vasco da Gama ", escreveu Tereza.

Barbosa também fez parte de um dos maiores times da história do Vasco, o famoso "Expresso da Vitória". Na seleção brasileira, fez 20 jogos, mas ficou marcado por muito tempo pela derrota na Copa de 1950. O ex-goleiro faleceu em abril de 2000, dias depois de comemorar 79 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.