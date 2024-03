Léo Matos ao lado de Patrice Evra - Reprodução

Publicado 26/03/2024 15:29

Rio - Ex-lateral e funcionário do departamento de futebol do Vasco, Léo Matos presenteou algumas pessoas com a camisa do clube durante uma passagem pelos Estados Unidos. Entre os que foram agraciados, está Patrice Evra, ex-lateral da seleção francesa.

Léo concluiu nesta semana um curso na renomada Universidade de Harvard, feito para atletas profissionais que buscam desenvolver sua visão de negócios. Nas redes sociais, o ex-jogador celebrou o diploma.

"Os últimos dias foram de intenso aprendizado e realizações, pude concluir meu curso, receber meu diploma e também participar do Congresso de Mídia, Entretenimento e Esportes promovido pela própria Universidade com grandes referências do mercado. Tenho certeza que todas as experiências vividas aqui em Harvard serão de grande importância para minha vida e carreira profissional", escreveu Léo.

Léo Matos se aposentou no fim de 2022, mas seguiu no Vasco a convite do então diretor de futebol Paulo Bracks. Ele tem ocupado um cargo de gestão e ajudado desde a logística dos treinamentos e jogos ao relacionamento com os jogadores. Além disso, participou de algumas negociações, como a venda do atacante Eguinaldo.