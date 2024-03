Técnico Ramón Díaz acredita que o momento do Vasco reques jogadores mais experientes - Leandro Amorim/vasco

Publicado 24/03/2024 11:43

os jogadores da base perderam espaço a ponto de nenhum deles estar entre os relacionados para os dois jogos da semifinal com o Nova Iguaçu.

Vasco ganhou mais de R$ 113 milhões com as vendas de Gabiel Pec e Marlon Gomes, no início de 2024, o que permitiu ampliar o orçamento de contratações para a temporada, mas também teve um efeito colateral. Com a saída das duas revelações e a chegada de reforços,

A última promessa vascaína a ser chamada para uma partida foi Rayan, que não saiu do banco de reservas na vitória nos pênaltis sobre o Água Santa, após empate em 3 a 3 em São Januário, pela Copa do Brasil. Com a chegada de Clayton, o jovem atacante de 17 anos perdeu a vaga entre os relacionados.



A opção do técnico Ramón Díaz no momento tem sido aumentar a experiência do grupo e só utilizar jogadores da base em caso de necessidade. Ele vem pedindo constantemente à diretoria da SAF por reforços experientes e já havia falado sobre o assunto em fim de janeiro.

"Eu gosto muito dos jovens, mas no seu devido tempo. A pressão é muito grande no Vasco, porque é uma equipe muito grande", disse o técnico argentino, após a vitória sobre o Madureira, em 25 de janeiro.