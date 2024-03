Geovani Silva, ídolo do Vasco, está internado há dez dias - Reprodução

Publicado 22/03/2024 19:56

Vitória - Ídolo do Vasco, Geovani Silva está internado em um hospital de Vitória, no Espírito Santo, desde o dia 12 de março. O ex-meia de 59 anos deu entrada no Hospital MedSênior para tratar uma desidratação, causada por inflamação e infecção do intestino.

Nas Redes Sociais, Geovani declarou estar realizando tratamento com suplementos e medicações de maneira gradual e afirmou que já apresentou melhora. O Pequeno Príncipe, como é carinhosamente chamado, também agradeceu as manifestações de carinho.

"Infelizmente tive que ser internado por uma desidratação por conta de um problema de inflamação e infecção no meu intestino. Estou desde o dia 12/03 sendo tratado pelo time do hospital MedSênior, com dieta controlada, havendo boa evolução e bons resultados no momento. Continuo por aqui, realizando o tratamento com suplementos e medicações de forma gradual para que eu possa estar mais forte e melhor para encontrar novamente com os amigos! Agradeço a todos pelas mensagens e orações, pois Deus tem me sustentado, vivendo e melhorando a cada dia", disse o ídolo vascaíno.

Em 2022, Geovani também enfrentou problemas médicos. Na ocasião, o ex-jogador apresentou inchaços pelo corpo e, pouco tempo depois, problemas cardíacos. O capixaba ficou 24 dias internado por conta dos problemas de saúde. Na ocasião, o ex-jogador apresentou inchaços pelo corpo e, pouco tempo depois, problemas cardíacos.

Geovani Silva, conhecido como "Pequeno Príncipe da Colina", teve três passagens pelo Vasco: entre 1982 e 1989, entre 1991 e 1993, e em 1995. No Cruz-Maltino, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite, disputou 408 jogos e marcou 49 gols.



No clube de São Januário, o ex-meia conquistou cinco títulos do Carioca (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993) e o título do Brasileirão de 1989. Ele também teve passagem pela seleção brasileira, onde foi campeão mundial sub-20 em 1983, medalha de prata na Olimpíada de 1988, e campeão da Copa América em 1989.