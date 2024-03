Alexandre Mattos foi retirado do cargo de diretor executivo do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 21/03/2024 19:02 | Atualizado 21/03/2024 21:29

Rio - Nesta quinta-feira (21), o Vasco demitiu Alexandre Mattos do cargo de diretor executivo de futebol. Pouco tempo após o comunicado, o ex-dirigente do Cruz-Maltino publicou nota (leia abaixo) destacando sua passagem por São Januário e detalhando o caso envolvendo a empresa estadunidense 777 Partners, que alegou "quebra de confiança" na relação

Alexandre Mattos deixou o Vasco após 100 dias de trabalho, nove contratações feitas, mas marcado por problemas nos bastidores. Pouco antes de sua demissão, o gestor conversou com um jornalista e teve a troca de mensagens vazada. Nela, ele explicava alguns dos processos da 777 para concretizar chegada de reforços.

As novas caras contratadas para o Giganta da Colina por Alexandre Mattos foram: o goleiro Keiller, os zagueiros João Victor e Rojas, o lateral-esquerdo Victor Luis, os volantes Sforza e Galdames e os atacantes Adson, David e Clayton Silva.

Confira a nota de Alexandre Mattos após sua demissão:

"Desde quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF do Vasco e 777 Partners. Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no mercado do futebol.



Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho.

Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar nesse período: membros da comissão técnica, atletas, todos os funcionários do Vasco e a torcida que sempre respeitou meu trabalho e que nos incentivou em cada momento ou jogo. Desejo a todos muita sorte."