Alexandre Mattos foi demitido do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 21/03/2024 15:07

Rio - Alexandre Mattos não é mais Diretor Executivo de Futebol do Vasco. Nesta quinta-feira (21), a SAF comunicou o profissional sobre sua retirada do cargo 100 dias após o desembarque no Rio de Janeiro para liderar o departamento de futebol do Cruz-Maltino.

Ainda nesta quinta-feira, o CEO Lúcio Barbosa concederá entrevista coletiva para explicar a mudança na estrutura do Vasco e projetar os próximos passos.

A relação entre Alexandre Mattos e 777 Partners, empresa dona de 70% do futebol do Vasco, vinha sendo complicada devido aos atritos em meio à criticas por falta de contratações e confiança entre as partes. De acordo com o site "ge", o vazamento de prints de conversas sobre condução de seu trabalho, assim como comportamento nos bastidores, pesaram na decisão.