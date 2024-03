Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca e na terceira fase da Copa do Brasil - Divulgação/Vasco

Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca e na terceira fase da Copa do BrasilDivulgação/Vasco

Publicado 11/03/2024 15:50

Rio - Principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem publicou nota oficial nesta segunda-feira (11), um dia após o empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, cobrando novos reforços e criticando o trabalho do diretor de futebol Alexandre Mattos.

O time comandado pelo técnico Ramón Díaz vem de duas atuações com sustos. A primeira, na Copa do Brasil contra o Água Santa, no empate em 3 a 3 e classificação apenas nos pênaltis, e a atuação abaixo do esperado diante do Orgulho da Baixada, que acumulou chances claras desperdiçadas que poderiam ter facilitado na classificação.

"Precisamos de reforços pontuais urgentes para a disputa de um Brasileirão de Série A, perdemos Paulinho, Jair, Pec e Marlon Gomez e até agora reposição à altura não tivemos", publicou a torcida, recordando as baixas recentes do elenco.

Até o momento, o Vasco vem encontrando dificuldades no mercado de transferências não só em procura, como também em planejamento do aporte feito pela empresa 777 Partners, acionista majoritária da SAF. Para a disputa da elite em 2024, o Cruz-Maltino manteve a base de seu elenco e trouxe apenas reforços pontuais - como Keiller, João Victor, Rojas, Victor Luís, Galdames, Sforza, Adson, David e Clayton.

"Nosso técnico vem a público na coletiva pós jogo de ontem (10/03), falar que ele pode pedir reforços, mas o Vasco não tem condições financeiras, como assim não tem condições financeiras? Cadê o aporte, cadê o dinheiro do PEC, cadê o dinheiro do Marlon, etc.? A 777 tem que entender que não podemos passar sufoco no primeiro turno do brasileiro, igual passamos ano passado, aí depois correr atrás na segunda janela de transferências, será que vão errar novamente?", destacou a nota.

A 777 tratou com muito peso a chegada do diretor de futebol Alexandre Mattos devido ao seu conhecimento de mercado e influência com grandes nomes. O profissional teve trabalhos de destaques por Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, e estava no Athletico-PR antes de fechar com o Gigante da Colina.

"Temos um diretor de futebol que até agora só tem status, não mostrou nada que podemos elogiar, ele sabe muito bem colocar mensagens e posts no Instagram particular dele, porque até agora para fazer o serviço que ele foi contratado para fazer, está deixando muito a desejar, queremos jogadores de verdade não meia boca."

Veja a nota completa da Força Jovem: