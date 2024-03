Richarlison é um dos destaques do Tottenham na temporada 2023/2024 da Premier League - Adrian Dennis / AFP

Richarlison é um dos destaques do Tottenham na temporada 2023/2024 da Premier LeagueAdrian Dennis / AFP

assistindo a jogos de madrugada na Inglaterra, onde atualmente defende o Tottenham.

Richarlison nunca escondeu o carinho que tem pelo Fluminense , clube pelo qual criou uma grande identificação antes de jogar na Europa. Entretanto, o atacante admitiu ser torcedor do rival Vasco , inclusive, onde atualmente defende o Tottenham.

Ao ser perguntado pelo influenciador Fred, do canal Desimpedidos, em qual time do Brasil jogaria hoje, o atacante ficou em cima do muro entre Fluminense e Vasco. Depois explicou o motivo.



"Pode ser dois? Fluminense ou Vasco. Minha família toda é vascaína... Eu sou tricolor porque joguei lá e tudo, mas eu sou vascaíno. Essa é a primeira vez que eu estou falando isso, sobre meu time no Brasil", revelou Richarlison, complementando:



"Eu sou vascaíno. Acompanho bastante aqui (na Inglaterra), vejo os jogos de madrugada. Várias vezes eu chego ao CT todo cansadão, às vezes com raiva (risos). Mas são esses dois times".



Revelado pelo América-MG, Richarlison chegou ao Fluminense em 2016, onde ficou até julho de 2017, até ser vendido ao Watford, da Inglaterra.