Clayton Silva é o nono reforço do Vasco para 2024Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 11/03/2024 18:45

Rio - Chegada no Rio na quarta, liberado para jogar na quinta, anunciado na sexta e em campo no domingo. Os últimos dias foram frenéticos para Clayton Silva, novo reforço do Vasco, vindo do Casa Pia, de Portugal. O atacante, que não realizou nenhum treino entre os titulares, ganhou de última hora uma oportunidade para figurar entre os 11 iniciais no empate de 1 a 1, contra o Nova Iguaçu, no último domingo (10) , e causou boa impressão nos torcedores.

É a primeira experiência de Clayton em um clube grande na sua carreira. Em sua estreia, pareceu não sentir a pressão de jogar para mais de 60 mil pessoas em um jogo importante para o Vasco.

Os bons primeiros minutos do camisa 9 com a camisa cruz-maltina ficam ainda melhores com o fato do jogador ter descoberto horas antes da bola rolar que seria o titular na partida contra o Nova Iguaçu no lugar de Adson, poupado.

"Tem dinâmica, muita experiência e gol. Fez três ou quatro chutes que poderiam ter resultado em gols. Necessitava dele e coloquei para jogar. Quase não treinou, mas aqui é assim. O Vasco é um grande clube. Gosto muito dele, é um grande jogador.", avaliou Ramón Díaz após o jogo.

Em suas redes sociais, Clayton Silva demonstrou felicidade por poder ter estreado com a camisa do Vasco no Maracanã.

"Muito feliz em estrear com a camisa do Vasco no Maracanã e sentir a atmosfera da torcida vascaína pela primeira vez. O resultado infelizmente não foi o que queríamos. Mas agora vamos trabalhar durante a semana para conquistar a vitória no segundo jogo.", escreveu.

Após a frenética partida contra o Nova Iguaçu, o Vasco folgou nesta segunda, mas terá a semana livre para se preparar e buscar a classificação para a final do Campeonato Carioca no próximo domingo, às 16h.