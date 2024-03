Pedrinho, presidente do Vasco, e Renato de Paula, presidente da Suderj - Evyleen Freitas

Rio - O Vasco foi homenageado nesta segunda-feira (11) pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) e recebeu uma placa em celebração pelos 100 anos da Resposta Histórica, movimento importante do clube no século passado. A cerimônia aconteceu em São Januário, e o presidente Pedrinho marcou presença para destacar a luta do clube.

"Desde cedo a gente aprende aqui que o Vasco é um clube inclusivo, de todos. E isso é motivo de muito orgulho para nós vascaínos. Agradeço a homenagem da Suderj, uma entidade tão comprometida com o futuro do esporte", disse o mandatário, ex-jogador e ídolo do Vasco.

A Resposta Histórica foi uma carta enviada no dia 7 de abril de 1924 por José Augusto Prestes, então presidente do Cruz-Maltino, afirmando que o Vasco não excluiria negros e pobres do seu time, como exigiam Botafogo, Flamengo, Fluminense, America e outros clubes da elite - na época, o futebol, recém-chegado, era tratado como prática para pessoas ricas e brancas.

A placa homenageando o centenário da carta foi entregue por Renato de Paula, presidente da Suderj, que destacou os casos recentes de racismo no futebol.

"Não tem como dissociar o negro do protagonismo no futebol, no esporte como um todo. A começar por Pelé, o maior que já tivemos! Mas infelizmente ainda vemos casos de racismo nos gramados, principalmente na Europa. Isso mostra que existe um longo caminho a ser percorrido pela humanidade."