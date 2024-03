Nova Iguaçu terá a vantagem do empate no duelo de volta para ir à final - Úrsula Nery / FERJ

Nova Iguaçu terá a vantagem do empate no duelo de volta para ir à final Úrsula Nery / FERJ

Publicado 11/03/2024 11:10 | Atualizado 11/03/2024 11:16

Dia, o Departamento de Arbitragem da Ferj afirmou que não houve erro. Além disso, explicou que só aparece uma linha porque elas estão sobrepostas, indicando posição legal: Rio - O Vasco , mais uma vez, saiu de campo insatisfeito com a arbitragem no Campeonato Carioca. A polêmica foi a linha traçada pelo VAR no momento do gol do Nova Iguaçu, que parece não tocar em nenhum jogador. Em posicionamento enviado ao, o Departamento de Arbitragem da Ferj afirmou que não houve erro. Além disso, explicou que só aparece uma linha porque elas estão sobrepostas, indicando posição legal:

"A linha está traçada, conforme a regra, no calcanhar do jogador do Vasco. E quando as linhas ficam sobrepostas ficam azul, favorecendo o ataque".

Naquele momento, Xandinho abria o placar no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da competição. No fim, o Cruz-Maltino empatou e a vaga na final segue em aberto para o confronto de volta. Vale ressaltar que, em campo, o bandeirinha marcou impedimento do atacante Carlinhos, no início do lance. Porém, o árbitro de vídeo validou o gol após longa revisão.

Linha traçada pelo VAR, no gol que abriu o placar para o Nova Iguaçu na partida Reprodução Dentro de campo, os jogadores do Vasco também reclamaram da ação do árbitro Alex Gomes Stéfano. Isso porque o bandeirinha Gustavo Mota Correia se precipitou e levantou a bandeira na hora que o atacante Carlinhos chuta na trave. O juiz, porém, esperou o lance terminar e apitou somente depois do gol marcado por Xandinho. Se tivesse apitado antes, o VAR não poderia revisar o lance.

Com o empate, o Nova Iguaçu disputará o duelo de volta com a vantagem de uma nova igualdade. O Vasco precisará vencer a equipe da Baixada Fluminense para se classificar à final. A partida da volta será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), mas o local ainda não está definido.