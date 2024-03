Torcida do Vasco no Maracanã - Arquivo O Dia

Torcida do Vasco no MaracanãArquivo O Dia

Publicado 10/03/2024 12:10 | Atualizado 10/03/2024 15:54

O Vasco entra em campo na busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca neste domingo (10), no Maracanã, contra o Nova Iguaçu, às 18h30, pelo jogo de ida da semifinal do estadual. O Cruz-Maltino terá a seu favor uma estatística favorável, sabendo que está com 100% de aproveitamento contra a "Laranja Mecânica da Baixada" como mandante.

O Vasco mandou em quatro jogos contra o Nova Iguaçu, sendo todas em São Januário. Em todas as ocasiões, se sagrou vencedor: 2 a 0 em pelo Carioca de 2007, 5 a 1 pelo Carioca de 2015, 4 a 2 pelo Carioca de 2018 e 3 a 2 pelo Carioca de 2022.

O retrospecto geral do confronto, entretanto, não mantém os 100% de aproveitamento do Vasco. Em 13 jogos disputados, o Cruz-Maltino venceu oito partidas, empatou duas e perdeu em três ocasiões para o Nova Iguaçu. A última partida disputada entre as duas equipes, na atual edição do estadual, terminou em 2 a 0 para o clube da Baixada Fluminense, com gols de Carlinhos e Lucas Campos.



O jogo de ida das semifinais entre Vasco e Nova Iguaçu acontece neste domingo (10), no Maracanã, às 18h30, enquanto a volta ocorre na semana seguinte, no dia 17, às 16h, ainda sem local definido.