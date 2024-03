Torcida do Vasco no Maracanã - Matheus Lima/Vasco.

Publicado 09/03/2024 16:46

Rio - O Vasco terá casa cheia para tentar abrir boa vantagem sobre o Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo (10), às 18h30, no Maracanã. Na manhã deste sábado (9), o Cruz-Maltino anunciou que já vendeu mais de 60 mil ingressos para o duelo.

Apesar do número expressivo, os ingressos ainda não estão esgotados. De acordo com o Vasco, restam pouquíssimas entradas para a partida.

Por conta do regulamento, o Vasco não pôde mandar o jogo em São Januário, já que o estádio não permite divisão de torcidas. O clube tinha como opções, no estado do Rio, Maracanã, Nilton Santos ou Raulino de Oliveira, e optou pelo mais tradicional estádio carioca, após acordo com o consórcio administrado pela dupla Flamengo e Fluminense.

Como terminou a Taça Guanabara em terceiro, o Vasco não terá a vantagem do empate. Caso haja igualdade após os dois jogos, o Nova Iguaçu é quem avança.