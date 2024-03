Calyton Silva é jogador do Vasco - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Calyton Silva é jogador do VascoLeandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 08/03/2024 14:54 | Atualizado 08/03/2024 14:55

Rio - Na tarde desta sexta-feira, 8, o Vasco anunciou a contratação de Clayton Silva , que assinou contrato válido até dezembro de 2028. Logo após o anúncio, o Cruz-Maltino publicou nas redes sociais um vídeo em que o jogador manda uma mensagem para a torcida. Confira abaixo:

"Estou muito feliz de estar por aqui e vestir essa camisa. Estou muito ansioso para representar essa torcida gigante. O melhor está por vir", disse Clayton Silva.

As primeiras palavras de Clayton Silva com a camisa do Gigante da Colina! #VascoDaGama pic.twitter.com/vFBOfGv90L — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 8, 2024

Vale ressaltar que "o melhor está por vir" é um lema dentro do Vasco e também dos torcedores. A frase foi escrita por Emiliano Díaz em algumas publicações na temporada passada, durante a campanha de recuperação do Cruz-Maltino no Brasileirão.

O técnico Ramón Díaz também repetiu a sentença em algumas oportunidades. A frase pegou entre os torcedores e está estampada no CT Moacyr Barbosa.

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!



Agora gravado no CT Moacyr Barbosa.



Brabo, tá? pic.twitter.com/OEOwdt4Lyk — NewsColina (@newscolina) January 6, 2024

O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Nova Iguaçu no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Calyton Silva está regularizado e fica à disposição de Ramón Díaz.