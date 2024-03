Torcida do Vasco durante jogo contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca - Matheus Lima / Vasco

Publicado 09/03/2024 13:47 | Atualizado 09/03/2024 14:02

O Vasco entra em campo pela semifinal do Campeonato Carioca no próximo domingo (10), quando vai até o Maracanã, às 18h30, enfrentar o Nova Iguaçu, pelo primeiro jogo dessa etapa da competição. O jogo tem um peso especial para o Cruz-Maltino, que não se classifica para a final do estadual há cinco anos.

Nas últimas quatro edições, o Vasco viu os rivais Fluminense e Flamengo disputarem a decisão do Campeonato Carioca. Em 2022 e em 2023, o Cruz-Maltino caiu nas semifinais do estadual para o Rubro-Negro, enquanto em 2020 e 2021, o clube de São Januário nem se classificou para a segunda fase da competição.

A última decisão disputada pelo Vasco foi em 2019, quando enfrentou o Flamengo na decisão do estadual. Nessa ocasião, o Cruz-Maltino foi derrotado pelo placar agregado de 4 a 0.

Além disso, o Vasco vive um outro drama com o Campeonato Carioca: não ganha o título do estadual há oito anos. A última edição do torneio que o Cruz-Maltino ganhou foi em 2016, quando superou o Botafogo na decisão pelo placar agregado de 2 a 1.

Em 2024, o Vasco vive uma grande oportunidade de se classificar para a final do Carioca. Para isso, precisa superar o Nova Iguaçu, estreante nessa etapa da competição. O jogo de ida acontece no próximo domingo (10), quando vai até o Maracanã, às 18h30, enquanto a volta ocorre na semana seguinte, no dia 17, às 16h, ainda sem local definido.