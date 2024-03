Capitão do Vasco, Medel era um dos líderes da seleção do Chile até 2023 - Leandro Amorim/Vasco

Capitão do Vasco, Medel era um dos líderes da seleção do Chile até 2023Leandro Amorim/Vasco

Publicado 08/03/2024 17:54

Um dos líderes da seleção do Chile até o ano passado, Medel ficou fora da primeira convocação de 2024, para os amistosos em março. O técnico Ricardo Gareca chamou apenas Erick Pulgar, do Flamengo, e Vargas, do Atlético-MG, do futebol brasileiro, mas não descartou o retorno do zagueiro do Vasco no futuro.

"O fato dele não ter sido chamado agora não significa que não possa ser convocado no futuro. Esses são os (jogadores)considerados para esta lista. Não dei nenhuma garantia a ninguém", afirmou Gareca em coletiva de imprensa.



NÓMINA DE CHILE



Estos son los convocados por Ricardo Gareca para la Fecha FIFA de marzo ante Albania y Francia. #SomosLaRoja pic.twitter.com/c3mFifIAks — Selección Chilena (@LaRoja) March 8, 2024

O Chile enfrenta a Albânia, em 22 de março, em Parma, na Itália, e depois encara a França, no dia 26, em Marselha. Outro chileno do elenco do Vasco, Galdames também não foi lembrado. Ele não atua pela seleção do país desde 2022.

Nesta primeira data Fifa de 2024, entre 18 e 26 de março, os campeonatos estaduais não terão jogos agendados, para que os clubes não percam jogadores para os amistosos de seleções.