Zé Vitor foi emprestado pelo Vasco ao Volta Redonda - Daniel Ramalho / Vasco

Zé Vitor foi emprestado pelo Vasco ao Volta RedondaDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 09/03/2024 20:00

Rio - Fora dos planos do Vasco, o zagueiro Zé Vitor será emprestado para o Volta Redonda. O jogador, de 21 anos, já estava treinando separado desde o início da temporada. Os clubes ajustam os detalhes finais e devem fechar a transferência nos próximos dias, segundo informações do "ge".

Zé Vitor tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Revelado no clube, ele será emprestado pela primeira vez. O zagueiro disputou 14 jogos pelo Cruz-Maltino, sendo dois no Carioca deste ano, enquanto o time principal estava na pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai.

O zagueiro não conseguiu se firmar sob o comando do técnico Ramón Díaz e foi afastado. Desde janeiro ele estava treinando separado em horário alternativo junto com outros quatro jogadores: o zagueiro Miranda, os volantes Barros e Rodrigo, e o meia Marlon Santos.

No Volta Redonda, Zé Vitor vai disputar a Série C do Brasileirão. Semifinalista do Carioca no ano passado, o Voltaço passou por mudanças e ficou apenas em décimo lugar neste ano, não tendo o direito de jogar a Taça Rio. O clube segue na elite do futebol carioca e sonha com um acesso para a segundona do Brasileiro.