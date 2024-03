Clayton Silva assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2028 - Divulgação / Vasco

Publicado 08/03/2024 14:00

Rio - O Vasco anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (8), a contratação do atacante Clayton Silva, de 25 anos. Ele estava no Casa Pia, de Portugal, e, inclusive, já está regularizado para o duelo com o Nova Iguaçu, no domingo, às 18h30, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca.