Jogadores do Vasco comemoram gol no jogo contra o Água SantaMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 07/03/2024 22:23

Rio - Em uma partida marcada por muita emoção, confusão entre os dois times e seis gols, o Vasco levou a melhor sobre o Água Santa nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, 7. No tempo regulamentar, as duas equipes empataram por 3 a 3 no estádio de São Januário, pelo jogo único da segunda fase. Galdames e Vegetti abriram o placar para o Cruz-Maltino, mas Neilton, Robles e Luan Dias viraram para o Netuno. O confronto parecia caminhar para a derrota do Vasco, mas Lucas Piton fez o terceiro gol nos acréscimos e deixou tudo igual no placar. Nas penalidades, o Gigante da Colina venceu por 4 a 1.

Agora, o Vasco vira a chave para o Estadual. O time de Ramón Díaz volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Nova Iguaçu em São Januário. O compromisso é válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

O JOGO

O Vasco começou o jogo com muita intensidade e forte pressão na saída de bola do Água Santa. Nesse bom ritmo, o Cruz-Maltino abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. Payet recebeu boa bola pelo lado direito, limpou a marcação e bateu forte. O goleiro deu rebote, e Galdames apareceu para completar.

Praticamente no minuto seguinte, o Vasco vacilou e brincou com a sorte. Cristiano roubou a bola de Zé Gabriel, e Júnior Todinho ficou com a sobra. O atacante avançou e ficou cara a cara com Léo Jardim, mas mandou para fora.



Passado o susto, o Vasco voltou a ter controle da partida e ampliou a vantagem. Em meio a uma longa e paciente troca de passes que durou quase dois minutos para encontrar espaços, Paulo Henrique recebeu livre pelo lado direito e cruzou na medida para Vegetti. O argentino cabeceou e fez o segundo gol do Gigante da Colina.

O cenário parecia confortável, tendo em vista a vantagem no placar e o bom volume ofensivo do Cruz-Maltino. O Vasco, porém, sofria no setor defensivo e permitiu outras duas grandes chances para o Água Santa. Em uma delas, Robles acertou o travessão da meta defendida por Léo Jardim.

Na terceira nova chance, a equipe paulista não desperdiçou e voltou para o jogo. Numa contra-ataque aos 48 minutos do primeiro tempo, Luan Dias descolou ótimo lançamento para Neilton, que ficou cara a cara com Léo Jardim. O atacante mostrou categoria e finalizou no cantinho para diminuir a vantagem do Vasco.



No retorno do intervalo, o que se viu foi um Vasco completamente diferente diferente. O Cruz-Maltino tinha muita dificuldade para atacar e deu muito espaço para o Água Santa. Melhor em campo, o Netuno empilhou boas chances e acabou premiado com o empate. Luan Dias foi para uma cobrança de falta aos 14 minutos e colocou a bola na medida para Robles, que apareceu para desviar e deixar tudo igual no marcador.

O Vasco, que já vinha mal, mostrou que sentiu o gol. A equipe de Ramón Díaz viu o Água Santa ditar o ritmo da partida e não tinha resposta. Um reflexo da dificuldade em campo foi a demora para finalizar. A primeira na etapa complementar veio somente por volta dos 22 minutos, com David.

Nesse cenário, melhor para o Água Santa. Numa jogada de transição rápida, Ronald passou pela marcação e tocou para Luan Dias. O camisa 10 invadiu a área e bateu com categoria na saída de Léo Jardim para fazer o terceiro do Netuno.

A partida parecia caminhar para uma derrota do Vasco no tempo regulamentar. Gol no fim, torcida indo embora do estádio... Mas Lucas Piton não deixou. Passada uma confusão, o Vasco teve falta para cobrar na intermediária. Payet foi para cobrança, e o lateral-esquerdo apareceu livre para cabecear.

Depois do gol, nova confusão, dessa vez entre os bancos de reserva. João Victor e Neilton se estranharam e acabaram expulsos. A situação se escalou até membros das duas comissões técnicas que também brigaram.

Passada essa longa paralização, a partida recomeçou. Com a formação mais ofensiva, o Vasco tentou aproveitar o bom momento e foi para cima do Água Santa. Chances perigosas foram criadas, mas o confronto terminou empatado.

Sendo assim, a partida foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Vasco levou a melhor, venceu por 4 a 1 e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Payet, Lucas Piton, Sforza e Vegetti fizeram os gols. Já o goleiro Léo Jardim defendeu a cobrança de Robles. O atacante Bruno Mezenga carimbou a trave.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Água Santa



Data e Hora: 7/3/2024, às 20h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)



Cartões amarelos: Vegetti, Payet, Léo e Rossi (VAS) / Júnior Todinho, Joílson, Bruno Xavier, Alex Silva, Kadi, Luan Dias, Bruno Mezenga, Keké e Ygor Vinhas (AGS)

Cartões vermelhos: João Victor (VAS) / Neilton e Igor Henrique (AGS)

Gols: Galdames (1-0) (03'/1ºT) / Vegetti (16'/1ºT) / Neilton (2-1) (48'/1ºT) / Robles (2-2) (14'/2ºT) / Luan Dias (2-3) (44'/2ºT) / Lucas Piton (3-3) (48'/2ºT)

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; João Victor (Matheus Carvalho, 12'/2ºT), Medel e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel (Sforza, 37'/2ºT), Payet, Galdames (Rossi, 30'/2ºT) e Lucas Piton; Adson (David, 12'/2ºT) e Vegetti.

ÁGUA SANTA (Técnico: Bruno Pivetti)

Ygor Vinhas; Alex Silva, Joílson, Robles e Artur; Igor Henrique, Cristiano (Kadi, 24'/2ºT) e Luan Dias (Roger Carvalho, 46'/2ºT); Bruno Xavier (Ronald, 24'/2ºT), Neilton (Keké, 46'/2ºT) e Júnior Todinho (Bruno Mezenga, 33'/2ºT).