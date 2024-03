Léo Jardim foi um dos destaques do Vasco na classificação à terceira fase da Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 08/03/2024 11:30

Rio - Um dos heróis da classificação nos pênaltis do Vasco na Copa do Brasil , o goleiro Léo Jardim tem motivo ainda mais especial para comemorar. Ele ficou no hospital da madrugada até as primeiras horas da manhã da última quinta-feira para acompanhar o nascimento da filha. Menos de 12 horas depois, estava em campo com a camisa cruz-maltina.

"É até difícil de falar, fico muito feliz. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida", declarou.

Em São Januário, o Cruz-Maltino abriu 2 a 0 no placar, mas viu o Aguá Santa empatar durante a segunda etapa e virar na reta final. A equipe da casa, porém, buscou o empate nos acréscimos e a vaga nas penalidades.

Léo Jardim fez defesas importantes ao longo do confronto e foi essencial para o Vasco sair classificado na disputa de pênaltis diante do Água Santa. Ele defendeu a primeira cobrança do adversário.

"Não dormi a noite toda. Fui para o hotel na parte da tarde, consegui descansar um pouco. Mas queria estar em campo hoje, estar presente ajudando meus companheiros. Muito feliz em poder ajudar. Queria dedicar essa vitória hoje à minha esposa, que foi minha guerreira. Me dá muito orgulho. E para a Alice e o Noah, que são os meus pequenos", completou, na saída de campo.