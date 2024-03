Emiliano Díaz - Leandro Amorim/Vasco

Emiliano DíazLeandro Amorim/Vasco

Publicado 08/03/2024 10:58

o auxiliar elogiou a atuação do time no primeiro tempo, mas detonou o desempenho nos 45 minutos finais. Rio - Emiliano Díaz não gostou nada do que viu na etapa final do jogo entre Vasco e Água Santa, na última quarta-feira (7), pela Copa do Brasil, em São Januário, que terminou com a classificação do time carioca nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo normal. Após a partida,

"Fizemos nossos melhores 45 minutos desde que chegamos ao Vasco. No segundo tempo, entramos num jogo que não tínhamos que entrar, de contragolpes. No segundo tempo, não gostei de nada. Temos que seguir melhorando. Continuar com o primeiro tempo e melhorar", disse Emiliano.

"O time está trabalhando há sete meses e chega a um nível que gostamos e trabalhamos para isso, mas depois fazemos um segundo tempo totalmente diferente. Não gostamos. Temos que fazer aquela primeira parte durante os 90 minutos. Como treinadores, não ficamos contentes. Em outro Vasco, com outra mentalidade, poderíamos comemorar assim. Mas não gostamos de ganhar assim. Fizemos muito para ganhar de outra forma", completou.

Após o sufoco, Emiliano acredita que o Vasco deve levar o susto como exemplo para não repetir o erro nas próximas partidas.

"Depois do jogo, sempre teremos coisas a analisar e a melhorar. A herança que deixa este jogo é que temos que jogar da forma que acreditamos, da forma que aconteceu no primeiro tempo. E manter essa forma durante os 90 minutos. Uma vez mais, apesar de fazer um segundo tempo horrível, o time reagiu. Estou chateado, mas não tanto porque temos que valorizar a fortaleza desse grupo, apesar de não ter gostado nada do segundo tempo", afirmou o auxiliar.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (10), às 18h30, contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca.