Jogadores de Vasco e Água Santa trocaram ofensas na saída de São JanuárioReprodução

Publicado 08/03/2024 09:56

jogadores das duas equipes trocaram ofensas e quase partiram para agressões físicas. Alguns precisaram ser contidos. Rio - A confusão na partida entre Vasco e Água Santa, na noite da última quarta-feira (7), em São Januário , não se limitou ao gramado. Na saída do estádio,Alguns precisaram ser contidos.

Tudo aconteceu no estacionamento de São Januário, que fica próximo aos vestiários e ao local onde a imprensa faz entrevistas coletivas e de zona mista, onde os ônibus aguardavam as duas delegações. Um funcionário do Água Santa, bastante exaltado, gritou: "Vem, Medel", chamando o chileno para a briga.

Neste momento, o volante Galdames conversava com jornalistas na zona mista. Ao perceber o ocorrido, ele largou a entrevista e partiu para a confusão.

Em meio aos xingamentos e ofensas das duas delegações, houve ameaça aos jogadores do Vasco por parte de Neilton e Ronald, atletas do Água Santa.

Mais confusão na área de zona mista de São Januário. Neílton, do Água Santa, aparece ameaçando alguém – não identificado – na saída do estádio. pic.twitter.com/RkwQXHrzFW — NewsColina (@newscolina) March 8, 2024 "Eu vou lá na sua casa, hein. Avisa que nós não somos playboys. Eu vou lá na sua casa", disse Neilton.

Dentro de campo, o Vasco levou a melhor. O Cruz-Maltino se classificou na disputa de pênaltis, após um emocionante 3 a 3.