Atacante Clayton Silva é o novo reforço do VascoReprodução/Redes sociais

Publicado 06/03/2024 22:23

Rio - Reforço do Vasco para o restante da temporada, o atacante Clayton Silva desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (6) para passar por exames médicos e assinar contrato. O jogador, ex-Casa Pia, de Portugal, celebrou o acordo e projetou sua passagem pelo clube de São Januário.

"Chego para ajudar, já acompanhei o time. Está vindo numa crescente, numa fase boa. Chego para ajudar e quando possível estar dentro de campo para dar alegria para essa torcida", disse o jogador.

O Cruz-Maltino volta a campo no domingo para a primeira semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, e a nova cara do elenco comandado por Ramón Díaz já se colocou à disposição. Ele precisa ser inscrito nesta quinta-feira e, mesmo que com pendências, regularizado até sexta.

"Dependendo do Ramón (Díaz), a gente já pode ajudar fazendo gols. (...) Estou bem, estava jogando, se o professor quiser contar comigo estou à disposição."