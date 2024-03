Projeto "Nosso São Januário" foi escolhido por Pedrinho - Divulgação

Publicado 06/03/2024 18:17 | Atualizado 06/03/2024 18:51

Rio - Eduardo Paes, confirmou que o projeto de lei do potencial constitutivo para as obras de São Januário será deliberado em até 45 dias na Câmara dos Vereadores. Ao lado do ex-jogador Pedrinho, presidente do Vasco, e do vereador Alexandre Isquierdo, o prefeito do Rio de Janeiro garantiu as bases prontas para iniciar a votação.



"Tem monte de vascaíno na Câmara. Eu estou pronto para ajudar o Vasco. E aí, independente se você torce ou não para o Vasco, o Vasco é um patrimônio do Rio de Janeiro, assim como todos os clubes grandes e pequenos da cidade. São Januário é muito importante para o Estado. Que o melhor estádio do Brasil fique ainda melhor", disse Eduardo Paes.



O plano da reforma da Colina Histórica foi desenvolvido pela empresa WTorre ainda na gestão do ex-presidente Alexandre Campello. A capacidade aumentará para 48 mil torcedores. O Vasco pode fazer alguns ajustes no projeto, mas respeitando as fases iniciais dentro daquilo que foi liberado pela prefeitura.

No potencial construtivo da reforma de São Januário - que é o quanto poderá ser construído em um terreno de acordo com a legislação da cidade -, cerca de 200 mil metros quadrados, autorizados no projeto, não serão utilizados. O espaço em questão é o complexo de São Januário, e pode ser negociado para entrar nas finanças da reforma.

A expectativa é de aproximadamente R$ 500 milhões em gastos para a reforma da casa do Vasco, que o clube pretende avançar em conversas em naming rights (venda de parte do nome do espaço para uma empresa). Uma das interessadas é a Crefisa, patrocinadora master do Palmeiras.