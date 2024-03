Em São Januário, Vasco precisa vencer para garantir a classificação à terceira fase da Copa do Brasil - Pedro Ivo / Agência O Dia

Em São Januário, Vasco precisa vencer para garantir a classificação à terceira fase da Copa do BrasilPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 11:00 | Atualizado 05/03/2024 11:02

Rio - A torcida do Vasco promete fazer mais uma grande festa em São Januário na próxima quinta-feira (7), às 20h, no duelo com o Água Santa, pela segunda fase da Copa do Brasil. Os ingressos estão esgotados para o confronto.

A equipe de Diadema disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista e luta por vaga no mata-mata da competição. Neste momento, o time ocupa a terceira posição do Grupo B. Para avançar, tem que vencer o Corinthians na última rodada e torcer por um tropeço da Ponte Preta, segunda colocada, diante do Santo André.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino enfrentou o Marcílio Dias, em Santa Catarina, e venceu por 3 a 1. Na ocasião, Vegetti, Adson e David marcaram os gols da classificação. Já o Água Santa superou o Jacuipense, de virada, em casa, por 2 a 1.

Agora, na segunda etapa da competição, o Vasco precisa vencer para garantir a vaga. Em caso de empate em São Januário, a classificação será decidida nos pênaltis.