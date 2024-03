Galdames comemora gol do Vasco contra o Botafogo - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 04/03/2024 16:10 | Atualizado 04/03/2024 16:16

Rio - Recém-chegado ao Vasco, o volante Pablo Galdames vem se destacando pelo Cruzmaltino neste início de temporada. O chileno, que chegou em janeiro ao clube, fez ótima partida na goleada de 4 a 0 sobre a Portuguesa, no último domingo , e caiu nas graças do torcedor vascaíno.

Até aqui, Galdames fez somente seis jogos pelo Vasco, mas se destaca pelos números individuais, mesmo em tão pouco tempo. O jogador já marcou um gol e deu três assistências, sendo o segundo do elenco com mais passes para gol na temporada, ficando atrás apenas de Dimitri Payet, com quatro.

Além disso, no jogo contra a Portuguesa, o volante teve oito bolas recuperadas. No geral, ele já tem 29 desarmes, com média de quase cinco por jogo. Destacam-se também o seu aproveitamento nos dribles (85%) e no número de passes decisivos (8). Os números são do Sofascore.

Pablo Galdames é o volante da Série A com mais assistências desde a estreia pelo @VascodaGama.



6 jogos

1 gol

3 assistências (!)

29 bolas recuperadas (!)

86% acerto no drible (!)

85% acerto no passe

8 passes decisivos (!)

Nota Sofascore 7.22 pic.twitter.com/AWHFrwPWFs — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 4, 2024

O auxiliar técnico do Vasco, Emiliano Díaz, elogiou Galdames e sua facilidade em se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro.

"Pablo (Galdames) foi uma surpresa grata, porque adaptar-se ao futebol brasileiro, que é um dos mais difíceis do mundo, não é fácil. Ele se adaptou rapidamente não só ao futebol brasileiro mas ao time. É uma peça fundamental do grupo. É um jogador de seleção, tem muita qualidade e vai nos ajudar muito ao longo do ano."



Galdames retorna aos gramados junto com o Vasco no próximo domingo (10), quando o Cruz-Maltino enfrenta o Nova Iguaçu pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. A partida de volta acontece no dia 16. O clube da Baixada Fluminense, por ter terminado na segunda colocação da Taça Guanabara, terá a vantagem do empate no placar agregado dos dois confrontos.