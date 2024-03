Emiliano Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Após o Vasco golear a Portuguesa por 4 a 0, a noite do último domingo (3), em São Januário, e se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca, o auxiliar Emiliano Díaz falou sobre a busca do clube por reforços. O argentino fez elogios ao elenco cruz-maltino, mas admitiu que a comissão técnica espera novos jogadores nos próximos dias.

"Estou feliz com o elenco que eu tenho. O grupo acostumou-se a passar por dificuldades desde que chegamos. Estamos fechados. Não sou eu nem Ramón os responsáveis por contratar. Já falei muito sobre as necessidade do time. Vamos brigar com o que temos. O futebol brasileiro é muito duro, o ano é muito grande. Ano passado aconteceu de não ter volante para jogar, porque estavam machucados ou pendurados. Não é só para agora, é para não sofrer durante o ano", disse Emiliano.

"Até o dia 7 estamos esperando. Todo mundo sabe do que precisamos. Tenho 27 soldados que estão dando a vida pelo Vasco. Já falei o que tinha para falar. Por respeito ao grupo que sofreu muito por meses, até o dia 7 esperamos, mas deste tema não falaremos mais", completou.

Neste momento, o Vasco negocia apenas a contratação do atacante Clayton Silva. O dia 7 de março, citado por Emiliano Díaz, é quando fecha a janela de transferências.

Díaz também fez questão de enaltecer a atuação do meia Payet, grande destaque da equipe diante da Portuguesa.

"Dimi (Payet) é um jogador fundamental. Ele que maneja o tempo e as pausas do time. Hoje, fez uma grande partida. Parabéns para ele e o grupo", disse Emiliano.

"Acho que no ano passado foi uma situação tão difícil que o time agora joga com muita pressão e sabe que a gente tem que brigar por tudo. É um objetivo que colocamos na mesa no início do ano. Então, acho que está dando resultado. Todo mundo está trabalhando bem para jogar. Acho que hoje os jogadores que não entram estão levantando o time. Porque sabe que se você não está 100%, eles estão preparados também. Isso está levantando o nível do Vasco", completou.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (7), às 20h, contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, em São Januário. No domingo, o Gigante da Colina enfrenta o Nova Iguaçu, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, em horário e local ainda indefinidos.