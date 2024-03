Atacante Clayton Silva entrou na mira do Vasco - Reprodução/Redes sociais

Atacante Clayton Silva entrou na mira do VascoReprodução/Redes sociais

Publicado 03/03/2024 16:18

Rio - Perto do encerramento do período de transferências, o Vasco definiu um novo alvo e busca a contratação do atacante Clayton Silva, que está no Casa Pia, de Portugal.

As negociações são tratadas com cautela e as conversas estão em andamento. A proposta do Cruz-Maltino é de compra dos direitos econômicos do jogador, de 25 anos, que tem contrato até junho de 2026. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Clayton Silva foi formado pelo Lajeadense-RS e acumula passagens por Juventude, Vila Nova e Coritiba antes de ir para o futebol português. No Casa Pia desde julho de 2022, o atacante participou de 63 jogos, marcou 16 gols e deu duas assistências.

A chegada de um atacante é tratada como prioridade pela empresa 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco. Recentemente, o grupo tentou comprar André Silva junto ao Vitória de Guimarães, mas o jogador, que tinha proposta do São Paulo, optou por atuar no Tricolor do Morumbi.