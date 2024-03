Vasco fará terceira partida em São Januário na temporada de 2024 - Divulgação / Vasco

Publicado 02/03/2024 12:33

Vasco busca a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, em seu retorno a São Januário. Há mais de um mês sem jogar em sua casa, o Cruz-Maltino terá uma sequência de dois jogos decisivos diante de sua torcida.

Com apenas duas partidas em São Januário na temporada - uma delas com time reserva enquanto o elenco principal estava no Uruguai, contra o Boavista -, o Vasco retorna à casa após ser o mandante no Maracanã (0 a 0 com o Flamengo), na Arena Amazônia, em Manaus (1 a 0 sobre o Audax) e no Kléber Andrade, em Cariacica (2 a 1 no Volta Redonda).



A última vez - e única com o elenco principal - foi em 25 de janeiro, quando o Cruz-Maltino venceu o Madureira por 2 a 0.



E por pouco o confronto contra a Portuguesa correu o risco de ser em outro estádio. A Ferj sugeriu ao Vasco que vendesse o mando de campo para jogar fora do Rio, devido à proibição da PM de que o jogo fosse no mesmo horário que o clássico entre Fluminense e Botafogo.



Entretanto, a diretoria da SAF bateu o pé para jogar em casa e, por isso, o confronto pela última rodada teve que ser transferido para 18h10.



Com isso, os comandados de Ramón Díaz podem entrar em campo em São Januário até mesmo classificados. Com dois pontos de vantagem sobre o Botafogo, o Vasco se garantirá se houver empate ou vitória do Fluminense no clássico.



Caso o Glorioso some três pontos, bastará ao Cruz-Maltino vencer a Portuguesa.