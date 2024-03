João Victor em ação no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

João Victor em ação no clássico com o FluminenseLeandro Amorim / Vasco

Publicado 01/03/2024 11:51

Rio - Reserva do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Marcílio Dias, na última terça-feira (27), o zagueiro João Victor deve voltar ao time titular contra a Portuguesa, no domingo (3), às 18h10, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. A tendência é que ele forme o trio de zaga ao lado de Léo e Medel. A informação foi dada pelo site "ge".

Contra a equipe catarinense, Ramón Díaz optou por escalar Rojas na defesa cruz-maltina. João Victor só entrou no segundo tempo, improvisado como lateral-direito, e se saiu bem.

A volta do zagueiro ao time titular é vista com naturalidade, uma vez que ele tem sido peça importante para o time em 2024. Assim como Medel e Léo, João Victor tem qualidade no passe e na saída de bola, o que contribui para que o esquema de Ramón Díaz funcione bem. Com o trio, o Vasco ganha força na transição para o ataque.

O esquema com três zagueiros passou a ser adotado pelo Vasco em 2024 e foi trabalhado intensamente por Ramón Díaz ao longo da pré-temporada. Os defensores do elenco abraçaram a ideia e conseguiram colocar em prática nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Para se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco precisa de uma vitória simples contra a Portuguesa. Em caso de tropeço, precisará torcer para o Botafogo não vencer o Fluminense.