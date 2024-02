Payet em treinamento pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/02/2024 16:31 | Atualizado 29/02/2024 16:31

Rio - Recuperado de um quadro gripal, o meia Dimitri Payet participou normalmente dos treinamentos do elenco do Vasco no CT Moacyr Barbosa, nesta quinta-feira (29), e deve retornar ao time na partida contra a Portuguesa, no próximo domingo (3). As informações são do "ge".

Essa foi a primeira vez que o Payet treinou durante a semana. Ele foi ausência no jogo contra o Marcílio Dias, na última terça-feira (27), pela primeira fase da Copa do Brasil, mas, recuperado, voltará a estar à disposição de Ramón Diaz para o jogo contra a Portuguesa.

O Vasco jogará contra a Portuguesa no próximo domingo (3), às 18h10, em São Januário. Uma simples vitória classifica o Cruz-Maltino para as semifinais da Taça Guanabara. Entretanto, caso empate ou seja derrotado pelo clube da Ilha do Governador, deverá torcer para um tropeço do Botafogo para o Fluminense, no mesmo dia, às 16h, no Maracanã.