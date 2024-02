Vegetti chegou ao quarto gol marcado nesta temporada com a camisa do Vasco - Leandro Amorim/Vasco da Gama

Vegetti chegou ao quarto gol marcado nesta temporada com a camisa do VascoLeandro Amorim/Vasco da Gama

Publicado 28/02/2024 13:06

igualou o seu melhor aproveitamento pelo Cruz-Maltino, com quatro gols nos últimos três jogos. Vegetti igualou a sua melhor sequência pelo Vasco. Ao balançar redes na terceira partida seguida, agora na vitória por 3 a 1 sobre o Marcílio Dias , pela Copa do Brasil, o centroavante argentino também

Na temporada passada, ele também conseguiu a mesma marca: garantiu o empate em 1 a 1 com o Bahia, deixou o dele no 4 a 2 sobre o Fluminense e fez dois no 5 a 1 sobre o Coritiba.



Coincidentemente, antes de repetir o melhor período como goleador no Vasco, Vegetti vinha do maior jejum. Ele não havia marcado nas seis primeiras partidas de 2024 e vinha também de dois jogos em branco no fim de 2023.



E a 'estreia' do argentino na temporada garantiu também um crescimento no desempenho ofensivo da equipe cruz-maltina. Foram nove gols marcados nas últimas três partidas, com três vitórias (além do Marcílio Dias, fez 4 a 2 sobre o Botafogo e 2 a 1 sobre o Volta Redonda, pelo Carioca).

Antes, o Vasco tinha passado em branco contra Nova Iguaçu, Flamengo e Fluminense. A melhora acontece em momento importante deste início de ano, com as primeiras fases da Copa do Brasil e também a definição das semifinais do Carioca, com o Cruz-Maltino dependendo de si para se classificar, graças às duas últimas vitórias na competição.