Medel comemorando com Adson, autor do segundo gol do Vasco na vitória sobre o Marcílio Dias - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 27/02/2024 23:50

Santa Catarina - O Vasco fez seu dever, confirmou o favoritismo mesmo fora de casa e passou pelo Marcílio Dias pelo placar de 3 a 1 na primeira fase da Copa do Brasil com gols marcados por Vegetti, Adson e David. Agora, a equipe aguarda pelo confronto entre Água Santa-SP e Jacuipense-BA para conhecer seu adversário na próxima fase da competição.

Confira os gols marcados pelo Cruz-Maltino: