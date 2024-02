Eric Faria - Globo/João Miguel Junior

Publicado 27/02/2024 10:40

Rio - Eric Faria começará nesta terça-feira (27) sua caminhada como comentarista de jogos de futebol no Grupo Globo. O jornalista fará a transmissão do SporTV para o duelo entre Marcílio Dias e Vasco, pela Copa do Brasil, às 21h30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Ele estará ao lado de Luiz Carlos Jr e do ex-jogador Ramon Motta.

Principal repórter do Esporte da TV Globo nos últimos anos, Eric decidiu mudar de função após 26 anos. O jogador foi convidado pela emissora para atuar como comentarista e topou o desafio. Nas últimas semanas, ele já participou de alguns programas do SporTV com comentários.

Eric Faria chegou à Globo em 1997, ainda como estagiário, e entrou para a reportagem no ano seguinte. Desde então, participou da cobertura de quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas.

Como se trata da primeira fase da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o Marcílio Dias em jogo único. O Cruz-Maltino tem a vantagem do empate, mas estará eliminado se perder para o time catarinense.