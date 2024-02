Payet - Leandro Amorim/Vasco

Payet Leandro Amorim/Vasco

Publicado 26/02/2024 14:32 | Atualizado 26/02/2024 14:36

Rio - O Vasco não contará com Dimitri Payet para a estreia na Copa do Brasil, contra o Marcílio Dias, em Santa Catarina. Nesta segunda-feira, 26, o Cruz-Maltino informou que o francês apresentou um quadro gripal e, por isso, será poupado.

Os outros desfalques para o jogo já são conhecidos pela torcida: Jair Paulinho . Os dois meias sofreram graves lesões nos joelhos durante o Campeonato Carioca e precisaram passar por cirurgias.

Veja quem viajou para Santa Catarina:

Relacionados para a viagem rumo ao estado de Santa Catarina!



O atleta Dimitri Payet apresentou um quadro gripal e será poupado para o jogo em Itajaí.#VASxMAR#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/HEJDqX9rYM — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 26, 2024

Marcílio Dias e Vasco medirão forças nesta terça-feira, a partir das 21h30, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2024. O Gigante da Colina tem a vantagem do empate.