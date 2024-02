Emiliano Díaz, apesar da vitória, não gostou da postura do Vasco em certos momentos da partida - Reprodução

Publicado 25/02/2024 11:45 | Atualizado 25/02/2024 11:57

Rio - A vitória do Vasco sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, no sábado (24) , em Cariacica, deixou o clube em situação mais tranquila na Taça Guanabara. Agora, o Cruz-Maltino depende somente de si para se classificar às semifinais do Campeonato Carioca.

Após o duelo, o auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz analisou a atuação do Vasco na partida. Apesar dos três pontos conquistados, ele desaprovou a postura da equipe em certos momentos do duelo.

"A vitória hoje foi muito importante. Controlamos os primeiros 15 minutos de jogo, depois começamos a não encontrar espaço, a errar muitos passes, a não manter a mesma intensidade que a gente costuma ter. O segundo tempo começou o contrário: a gente entrou dormindo, sofreu o gol, mas depois o time respondeu e conseguimos a vitória", disse Emiliano Díaz.

"Acho que é normal porque viemos de muitos clássicos juntos, em que o estresse aumenta, o nível de exigência é muito grande. A gente não gosta de ganhar assim, mas é um triunfo muito importante. Se empata ou perde, ficaríamos de fora", completou.

Ele também fez questão de agradecer e exaltar o grande apoio da torcida em Cariacica, no Espírito Santo: "O torcedor do Vasco é doido, é inacreditável o que fazem cada vez que vamos a lugares diferentes do país. É sempre o mesmo (risos). Eles lotam aeroporto, lotam hotel, são muito apaixonados. A gente veio por isso".

Além disso, o argentino falou sobre o próximo compromisso do Vasco, diante do Marcílio Dias, na terça-feira (27), pela Copa do Brasil. O clube carioca jogará em Santa Catarina e tem a vantagem do empate para avançar de fase na competição.

"Sabemos a importância que é jogar essa Copa. Vamos experimentar pela primeira vez. Eles sabem que, se errarmos, vamos para casa. Então o alerta é máximo. Nesse tipo de jogo eu sei que o grupo responde porque está acostumado a trabalhar com pressão. Temos que estar em alerta porque não vai ser uma partida fácil, como todos os próximos, mas acho que o time está preparado para isso", ponderou.

No Campeonato Carioca, o Vasco terá a Portuguesa-RJ pela frente na última rodada. Se vencer, está nas semifinais. A equipe comandada por Ramón Díaz e Emiliano Díaz ocupa a quarta posição, com 19 pontos, dois de vantagem para o Botafogo, quinto colocado.