Lucas Piton em ação durante jogo do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 23/02/2024 22:30

Rio - Destaque do Vasco na temporada, Lucas Piton contou que sonha em defender a seleção brasileira, mas não fechou as portas para a italiana. O lateral-esquerdo é natural de Jundiaí, São Paulo, mas tem dupla cidadania.

"Acredito que todo jogador tem esse sonho de vestir a camisa da seleção. No meu caso não é diferente. Estou preparado, acredito que estou preparado para essa oportunidade se vier, mas continuo focado aqui no Vasco. Eu estando bem aqui, vai ser melhor para ter essa oportunidade na seleção", disse Piton, ao Uol.

"Eu sou brasileiro, tenho essa opção de ser convocado pela seleção italiana, mas sempre busco o meu sonho. Meu sonho é a brasileira, mas não descarto a italiana", completou.