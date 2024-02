Sforza é um dos reforços do Vasco para a temporada - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 23/02/2024 14:23 | Atualizado 23/02/2024 18:33

Espírito Santo - O Vasco divulgou os relacionados para a viagem rumo a Cariacica, onde acontece a partida contra o Volta Redonda, válida pelo Campeonato Carioca 2024. A principal novidade na lista é a presença de Juan Sforza, volante argentino que foi anunciado como reforço do Cruz-Maltino no início da semana