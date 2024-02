Sforza é mais um jovem argentino como aposta do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/02/2024 22:51

Rio - Oitavo reforço para a temporada 2024, Juan Sforza não escondeu a alegria por vestir a camisa do Vasco. Em entrevista à "VascoTV", publicada nesta quarta-feira, 21, o argentino comemorou a chegada ao Cruz-Maltino e destacou a grandeza do clube.

"Muito obrigado pelas boas-vindas. Estou muito feliz por estar aqui. Já deu para sentir a grandeza do clube. É um clube muito grande, com pessoas que vivem isso com muita paixão e estou contente", disse Sforza.

A torcida do Vasco também foi tema da entrevista do jogador. Nesse sentido, Sofrza destacou o carinho que já recebeu dos cruz-maltinos e mostrou que vive a expectativa para jogar diante deles.

"Desde o começo, quando se começou a definir toda essa minha situação, foi muito grande. A verdade é que eles me deram muito carinho e estou muito ansioso para entrar dentro de campo e conhecê-los", afirmou o volante.

Sofrza, de 22 anos, foi anunciado como reforço do Vasco na última segunda-feira, 19. O jogador estava no Newell's Old Boys, da Argentina, onde disputou mais de 100 jogos, e assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Já na última terça-feira, 20, o Gigante da Colina regularizou o argentino . Dessa forma, ele já tem condições legais de entrar em campo e defender o Vasco.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino acontecerá no sábado, contra o Volta Redonda, às 17h30, em Cariacica (ES). A partida em questão é válida pela décima rodada da Taça Guanabara.