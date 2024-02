Cauã Paixão em ação pelo Vasco na Copinha - Matheus Lima/Vasco

Rio - O Vasco acertou, nesta terça-feira, 20, o empréstimo do jovem atacante Cauã Paixão, de 19 anos, para o América-RN. O jogador, que é cria das categorias de base do Cruz-Maltino, ficará no clube de Natal até o fim da temporada.

Vale lembrar que Paixão foi um dos destaques do Vasco na última edição da Copinha. Em quatro partidas disputadas, ele marcou três gols. Pelo time profissional nesta temporada, disputou dois jogos e balançou as redes no empate em 3 a 3 com o Sampaio Corrêa.

Por meio das redes sociais, o Mecão informou que Paixão já está regularizado e integrado ao elenco. Dessa forma, ele pode estrear com a camisa do América nesta quarta-feira. O Alvirrubro enfrentará o Costa Rica-MS, a partir das 20h30, no Estádio Laertão, pela primeira fase da Copa do Brasil.

VEJA A NOTA DO AMÉRICA-RN

