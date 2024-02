Vegetti renovou seu contrato com o Vasco até o final de 2025 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 20/02/2024 15:07

O atacante Pablo Vegetti comemorou sua renovação de contrato com o Vasco até o final de 2025. O argentino se declarou para o Cruz-Maltino em publicação nas redes sociais e afirmou que "o melhor está para vir".

"Hoje é um dia muito especial. Desde que cheguei ao Vasco aprendi a respeitar este clube e sua torcida. E, logicamente, a desenvolver uma relação mútua de carinho", iniciou Vegetti.

"Muito feliz em poder renovar este vínculo por mais tempo. Certeza que o melhor está por vir. O sentimento não pode parar!", complementou.

O novo contrato de Vegetti ainda conta com uma cláusula de renovação automática, caso o argentino dispute 60% dos jogos do Vasco em 2025. O acordo também deu um aumento salarial ao jogador de 35 anos.

No Vasco desde junho do ano passado, Vegetti foi o artilheiro do clube no último Brasileirão e um dos principais responsáveis da permanência do Cruz-Maltino na Série A para 2024. Ao todo, o argentino tem 12 gols e uma assistência em 26 jogos.