Rio - Capitão do Vasco, Léo desabafou sobre os erros de arbitragem contra o Vasco nas últimas rodadas do Campeonato Carioca. Em entrevista após a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, no último domingo (18), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro foi questionado sobre o lema "contra tudo e contra todos", adotado pela torcida e pelos jogadores, e afirmou que o clube "tem essa luta há muito tempo".

“Os erros foram muito claros. Todo mundo sabe que fomos prejudicados nos últimos jogos” #ODia @jornalodia pic.twitter.com/6cgb05Hqjp — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) February 19, 2024 “O Vasco já tem essa luta há muito tempo. Há 100 anos fizemos a resposta histórica. É uma luta de muito tempo. É só pesquisar a história do clube. Os erros ficaram muito claros. Não quero ficar enfatizando, mas todo mundo sabe que fomos prejudicados nos últimos jogos”, declarou o camisa 3.

Ao longo da semana, o Vasco demonstrou revolta com a arbitragem no clássico com o Fluminense. O Cruz-Maltino chegou a protocolar um pedido de impugnação da partida no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) , a fim de anular os efeitos dos cartões aplicados, mas o processo não foi em frente.

Agora, o Vasco terá a semana livre para trabalhar. O time de São Januário volta a campo somente no próximo sábado (24), às 17h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.