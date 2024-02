Lucas Piton marcou na vitória do Vasco sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara - Leandro Amorim/Vasco

Lucas Piton marcou na vitória do Vasco sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça GuanabaraLeandro Amorim/Vasco

Publicado 18/02/2024 18:31

Rio - O lateral-esquerdo Lucas Piton confirmou a boa fase dentro e fora de campo após marcar no clássico com o Botafogo. O jogador, que anunciou nesta semana que será pai, marcou na vitória do Vasco sobre o Alvinegro por 4 a 2, neste domingo (18), no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e celebrou o momento positivo.

"Agradecer pelo momento que estou vivendo, tanto na vida profissional quanto na pessoal. O jogo de hoje foi uma vitória muito importante. Fazer um gol com essa camisa é motivo de muito orgulho. Anunciei nesta semana (que será pai) e estamos na torcida para que venha com muita saúde", disse o jogador após a vitória vascaína.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 16 pontos e saltou para o terceiro lugar, ultrapassando o Botafogo, que por sua vez está em quinto e fora da zona de classificação, com 14. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 17h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.