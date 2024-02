Encontro da SAF com Pedrinho, novo presidente do Vasco da Gama, em 12 de Novembro de 2023 - Matheus Lima/Vasco.

Publicado 17/02/2024 20:28

Rio - A briga de poderes do Vasco ganhou um novo capítulo. O presidente do clube associativo Pedrinho foi notificado pela SAF do clube sobre exposição de informações no contrato com a 777 Partners, com risco de multa, de acordo com as informações do "UOL".

O motivo da notificação foi uma entrevista recente do presidente do clube associativo sobre as obras no CT Moacyr Barbosa. Pedrinho cobrou investimentos mesmo que haja imbróglio em relação ao terreno. A 777 Partners, por sua vez, entende que não tem segurança jurídica para investir no local.

O contrato do Vasco com a empresa 777 Partners possui cláusulas que impedem que assuntos considerados confidenciais sejam abordados publicamente. Além disso, a Vasco SAF solicitou à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) que trate os assuntos somente com eles.

Antes de ser notificado, Pedrinho chegou a dar sugestões e alertar a SAF sobre temas como problemas estruturais de São Januário, consórcio Maracanã e indicação de reforços, mas as conversas não evoluíram. As partes, no entanto, tratam os assuntos com cautela e negam atritos.