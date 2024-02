Vasco está incomodado com a arbitragem do Campeonato Carioca - Divulgação

Publicado 16/02/2024 14:46

defendeu o quadro de arbitragem do Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) negou ao Vasco o pedido para escalar um árbitro Fifa de fora do Rio para comandar o clássico de domingo (18), contra o Botafogo. Em comunicado nas redes sociais a entidade considerou o pedido "é completamente sem propósito" e

"O pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro", diz a nota.



Além disso, a Ferj voltou a convidar a SAF vascaína para comparecer à sede para debater sobre a questão da arbitragem.



Na manhã desta sexta-feira, o Vasco enviou ofício à federação para pedir que a arbitragem do clássico seja de fora do Rio e que também tenha integrantes do quadro da Fifa. Além disso, sugeriu que o duelo fosse adiado caso não fosse possível fazer essa escolha a tempo.





Também nesta sexta, foi convocada uma reunião com representantes dos dois clubes para que seja feita a escolha do árbitro do clássico. A diretoria vascaína adiantou que não comparecerá

Entenda o caso



Incomodada desde que foi prejudicada no empate em 2 a 2 com o Bangu, a SAF vascaína desistiu do diálogo, diante do quarto jogo em que se sentiu prejudicada no Campeonato Carioca.