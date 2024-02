Sforza foi destaque da Argentina no Pré=Olímpico - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2024 17:41

Novo reforço do Vasco, o volante argentino Juan Sforza desembarcou no Rio na tarde desta quinta-feira (15) para fazer exames e ser anunciado como nova contratação do clube. O jogador de 22 anos deu suas primeiras palavras como atleta do cruz-maltino, e afirmou estar pronto para jogar, após disputar o Pré-Olímpico pela seleção da Argentina.

"Estou muito contente. Ontem foi meu aniversário, estive com a minha família. As expectativas são muito altas, tenho muita vontade de conhecer a equipe, a comissão técnica e começar a treinar", iniciou Sforza.

"Estou bem, chego com rítimo do Pré-Olímpico, venho para competir, dar o melhor pelo clube e ajudar meus companheiros", complementou.

Sforza chega ao Vasco após ser um dos principais destaques do Newell's Old Boys. O Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 25 milhões na contratação do volante, que assinará contrato válido até dezembro de 2028. O jogador se apresentou à torcida do clube, e falou sobre suas credenciais.

"Sou um cara que pode ajudar com muita intensidade e organização para a equipe, agressividade na marcação e um bom passe para frente", concluiu.

Sforza é o oitavo reforço do Vasco para a temporada. Além do argentino, o Cruz-Maltino já oficializou as contratações do goleiro Keiller, dos zagueiros João Victor e Robert Rojas, do lateral-esquerdo Victor Luis, do volante Pablo Galdames e dos atacantes David e Adson.