Encontro da SAF com Pedrinho, novo presidente do Vasco da Gama, em 12 de Novembro de 2023Matheus Lima/Vasco.

Publicado 15/02/2024 16:26

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, recebeu uma notificação da 777 Partners para não se manifestar sobre assuntos que dizem respeito à SAF vascaína. A empresa norte-americana não gostou de alguns posicionamentos recentes do ex-meia. As informações são do site "UOL".

Na última quarta-feira (14), Pdedrinho postou um vídeo em suas redes sociais negando informações sobre uma possível ruptura com a 777. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o presidente estaria estudando uma forma de romper com a empresa norte-americana para buscar uma parceria com a Crefisa.

"Tem circulado uma notícia de que tem tido briga, ruptura, mas não tem nada disso. Não é porque eu não participei do planejamento do futebol que isso pode gerar qualquer briga ou confusão. A nossa gestão tem por característica ser mais proativa, ter iniciativa, fiscalizar, cobrar, diferente da gestão passada. Mas isso está muito longe de querer confusão ou briga. De forma alguma somos beligerantes, só queremos o melhor para o Vasco sempre, mas sempre buscando o diálogo", disse Pedrinho.

"Com relação ao seu José [Roberto Lamacchia], da Crefisa, todos sabem que temos uma ótima relação. Temos conversado e muito, mas sobre a modernização de São Januário. Que isso fique claro", completou.

Antes de ser notificado, Pedrinho chegou a dar algumas sugestões para a SAF. O presidente abordou temas como problemas estruturais de São Januário, consórcio do Maracanã e indicação de reforços, mas não recebeu abertura da 777.