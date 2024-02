Capasso em treinamento pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/02/2024 14:42

O Vasco encaminhou o empréstimo do zagueiro Manuel Capasso para o Olimpia, do Paraguai. O jogador não estava nos planos de Ramón Díaz para a temporada e será emprestado ao clube paraguaio para ganhar sequência. As informações foram inicialmente publicadas pelo jornalista Federico Arias.

Capasso, inclusive, já foi liberado pela diretoria do Vasco para viajar para o Paraguai para assinar seu contrato de empréstimo com o Olimpia. O prazo para a inscrição de atletas no país se encerra amanhã, por isso, o argentino já partiu para Assunção para oficializar sua chegada.

Capasso foi comprado pelo Vasco no ano passado que pagou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação da época ) por 50% dos direitos do atleta para o Atlético Tucumán. Entretanto, convivendo com lesões e atuações irregulares, o zagueiro fez apenas 16 jogos pelo Cruz-Maltino até o momento, com dois gols marcados.